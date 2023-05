CDP, MCC e Sella ampliano il programma “Sustainability-linked Basket Bond”

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) e Sella hanno deciso di ampliare il programma “Sustainability-linked Basket Bond” con ulteriori 100 milioni di euro. Lanciato nel 2021, il programma raggiunge ora un totale di 200 milioni di euro per supportare la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. La nuova finanza è legata al raggiungimento degli obiettivi ESG (Environmental, Social e Governance) da parte delle aziende, che garantiranno una riduzione dei costi di finanziamento.

Il progetto offre alle aziende l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza sulle tematiche ESG e di raccogliere le risorse necessarie per realizzare piani di investimento e sviluppo orientati alla sostenibilità. Per la prima volta in Italia, le singole emissioni saranno monitorate e certificate da operatori terzi specializzati, secondo i principi di riferimento definiti dall’International Capital Market Association (ICMA). Ciò garantirà una valutazione precisa dell’impatto ESG raggiunto dalle imprese.