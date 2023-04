Cdm approva il Def, Pil programmatico a +1% e taglio del cuneo fiscale di 3 mld

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza. Nel Def, il primo del governo Meloni, è previsto un aumento del Pil dello 0,9% per quest’anno, superiore a quanto previsto (+0,6%).

Meglio delle stime anche il deficit di bilancio in rapporto allo stesso Pil, in calo dal 4,5% delle precedenti previsioni al 4,35% tendenziale. Rapporto debito/Pil in diminuzione al 144,4%.

Il Mef ha varato un taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi per i lavoratori con redditi medio-bassi. Il governo, afferma Meloni, ha tracciato “la politica economica per i prossimi anni, una linea fatta di stabilità, credibilità e crescita”.