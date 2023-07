Casino: ecco le offerte per il supermercato francese

Entra nel vivo la battaglia per il controllo del gruppo francese Casino Guichard-Perrachon, attivo nella grande distribuzione organizzata.

L’operatore di supermercati, attualmente oberato dai debiti, ha ricevuto offerte dal miliardario ceco Daniel Kretinsky e da un trio di investitori guidati dal magnate delle telecomunicazioni Xavier Niel.

Kretinsky, già azionista del supermercato, sta collaborando con Fimalac di Marc Ladreit de Lacharrière, per una proposta da 1,35 miliardi di euro in contanti, oltre alla conversione del debito, per un aumento di capitale da 1,8 miliardi di euro. Il trio guidato da Niel, dal banchiere Matthieu Pigasse e dall’imprenditore del retail Moez-Alexandre Zouari, ha offerto 900 milioni di euro, oltre al supporto di un gruppo di creditori garantiti di Casino.

La ristrutturazione comporterà la fine del controllo di Casino da parte del presidente Jean-Charles Naouri. La società ha avvertito che gli azionisti saranno “massicciamente diluiti” e che il piano prevede una focalizzazione sui supermercati premium più piccoli nei centri città di Parigi e Lione e sulla Costa Azzurra, mantenendo le operazioni dei grandi supermercati in Francia e vendendo attività non essenziali come il business in America Latina.

Le proposte saranno analizzate e presentate martedì a un comitato ad hoc del Cda di Casino, e successivamente ai creditori.