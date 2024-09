Carrefour torna in India con una nuova partnership in franchising

Carrefour, il colosso francese della grande distribuzione, ha dichiarato che rientrerà nel mercato indiano entro giugno 2025. Il ritorno avverrà tramite una partnership in franchising con la società emiratina Apparel Group, segnando un ritorno dopo dieci anni dall’uscita dal paese.

Il numero esatto di punti vendita che saranno aperti non è stato ancora rivelato, ma ulteriori dettagli saranno forniti successivamente, come confermato dall’azienda. “Con una popolazione che supera 1,4 miliardi di persone, l’India rappresenta un mercato strategico, alimentato dalla crescita economica, dall’urbanizzazione e dall’incremento del potere d’acquisto dei consumatori”, ha spiegato Carrefour in un comunicato.

Carrefour aveva una presenza limitata in India tra il 2010 e il 2014, periodo in cui ha chiuso cinque punti vendita all’ingrosso prima di ritirarsi dal mercato. “L’ingresso di Carrefour in India è un passo cruciale nella nostra strategia di espansione del franchising in oltre 10 nuovi paesi entro il 2026”, ha dichiarato Patrick Lasfargues, direttore esecutivo della partnership internazionale di Carrefour.

Carrefour, attivo in oltre 30 paesi con più di 2.500 negozi, ha chiuso la prima metà del 2024 con un leggero calo delle vendite, ma ha registrato un miglioramento della redditività.