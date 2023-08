Carburanti, Mimit: prezzi più alti a Bolzano, più bassi nelle Marche e Veneto

Mimit ha recentemente pubblicato sul suo sito web i prezzi medi dei carburanti in Italia. Questi includono la media nazionale in autostrada e quella regione per regione. Questa mossa è parte di un obiettivo più ampio – sottolineato dal governo – di favorire la trasparenza nei prezzi dei carburanti.

La media nazionale del self service in autostrada è attualmente di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. Questi dati sono ora esposti dagli impianti di distribuzione sul territorio, permettendo ai consumatori di essere sempre aggiornati sui prezzi dei carburanti.

A livello territoriale, i prezzi più alti della benzina sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro. Al contrario, le regioni con i prezzi più bassi sono le Marche a 1,892 euro al litro e il Veneto a 1,898 euro. Queste informazioni permettono ai consumatori di confrontare i prezzi e di fare scelte più informate quando si tratta di rifornimento di carburante.