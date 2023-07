Carburanti, Coldiretti: gli effetti del caro prezzi sulla spesa degli italiani

In Italia, il 88% delle merci arriva a destinazione via strada. Di conseguenza, l’aumento del costo di benzina e gasolio si ripercuote direttamente sui costi delle aziende e sul budget dei consumatori. Questo è quanto riporta la Coldiretti, in riferimento all’incremento dei prezzi del gasolio e della benzina, che ha superato 1,88 euro al litro, il massimo degli ultimi dodici mesi.

Il rincaro dei carburanti colpisce duramente l’intero settore agroalimentare italiano – sottolinea la Coldiretti – dove i costi della logistica possono arrivare a rappresentare fino a un terzo del totale dei costi per la frutta e la verdura. Questa situazione è particolarmente allarmante, alimentando l’inflazione e gravando sul budget degli italiani. Nonostante la spesa per l’alimentazione sia aumentata di quasi 4 miliardi nell’ultimo semestre, il caro-prezzi ha costretto i consumatori a ridurre le quantità acquistate.