Calcio, Mondiali 2034 in Arabia Saudita dopo rinuncia Australia

L’Arabia Saudita sembra destinata a ospitare i Mondiali di calcio del 2034, dopo che l’Australia, l’unico altro Paese che aveva manifestato interesse, ha deciso all’ultimo minuto di non presentare la propria candidatura.

“Siamo giunti alla conclusione di non presentare la nostra candidatura per la competizione del 2034”, ha dichiarato martedì Football Australia, a poche ore dalla scadenza della FIFA per le dichiarazioni di interesse.