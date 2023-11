Cairo Communication: ricavi oltre 800 milioni di euro

Cairo Communication ha riportato per i primi nove mesi del 2023 ricavi lordi consolidati della società sono stati di 828,2 milioni di euro, mostrando un calo rispetto ai 842,1 milioni nel 2022.

Nonostante il calo dei ricavi, Cairo Communication ha mostrato una crescita nei margini. L’EBITDA della società è salito a 93,9 milioni di euro, rispetto agli 81,5 milioni nel 2022. L’EBIT è aumentato a 33,9 milioni di euro, rispetto ai 25,3 milioni nel 2022. Inoltre, il risultato netto è aumentato a 10,8 milioni di euro, in aumento rispetto agli 8,3 milioni nel 2022.Il report mostra anche che l’indebitamento finanziario netto consolidato di Cairo Communication al 30 settembre 2023 è di circa 23,3 milioni di euro, un aumento rispetto ai 15,2 milioni alla fine del 2022. Questo aumento è stato principalmente causato da pagamenti per la distribuzione dei dividendi per circa 31,2 milioni e per gli investimenti tecnici per circa 28,7 milioni.