Cac40: Vivendi lascia l’indice, entra Edenred da 16/06

Novità nella composizione dell’indice francese Cac40. Ieri l’Euronext ha annunciato che Vivendi, big francese dei media, lascerà l’indice Cac40 e verrà sostituito da Edenred. “Euronext ha annunciato i risultati della revisione trimestrale per gli indici della famiglia Cac, che avrà luogo dopo la chiusura dei mercati venerdì 16 giugno 2023 ed entrerà in vigore da lunedì 19 giugno 2023”, si legge in una nota.

Tra le decisioni annunciate ieri da Euronext, l’ingresso del gruppo Renault all’interno dell’indice Cac 40 ESG a partire da venerdì 16 giugno 2023, alla chiusura del mercato.