Buyback Eni: acquisti per oltre 44 mln tra 7-11 agosto

Prosegue il buyback di Eni. Il Cane a sei zampe ha fatto sapere di avere acquistato nel periodo compreso tra il 7 e l’11 agosto 2023 sull’Euronext Milan 3.186.122 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 13,8733 euro per azione, per un controvalore complessivo di 44.202.047,06 euro nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’assemblea dello scorso 10 maggio.

Dall’inizio del programma, Eni ha acquistato 54.935.944 azioni proprie (pari all’1,63% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 725.639.929 euro. “Considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’annullamento di 195.550.084 azioni proprie deliberato dall’assemblea il 10 maggio 2023, Eni detiene 85.483.694 azioni proprie pari al 2,53% del capitale sociale”, precisa la società in una nota.