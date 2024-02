Buy e Sell di Wall Street: le raccomandazioni sui principali titoli, aspettando i conti di Nvidia (21/02/2024)

Le raccomandazioni degli analisti sui titoli sono seguite con molta attenzione da chi opera sui mercati finanziari e la loro variazione può determinare impatti anche significativi sull’andamento dei titoli. Ecco una panoramica dei giudizi “Buy”, “Hold” e “Sell” su un campione di aziende americane, che include le principali società quotate a Wall Street. Focus in particolare sui target price medi e sui potenziali rialzi (o ribassi) dei titoli da qui a 12 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su Big Tech USA, Rating inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le raccomandazioni Buy, Sell e Hold degli analisti sui colossi di Wall Street

Settimana dopo settimana è il comparto tech e in particolare alcune società che fanno parte dei “Magnifici 7” di Wall Street (5 su 7 occupano i primi posti della classifica) a registrare il maggior numero di giudizi buy (ovvero comprare). Stasera, a mercati americani chiusi, proprio una delle big tech Usa più sotto i riflettori in questo momento, Nvidia, annuncerà al mercato i risultati finanziari. I numeri della società, che nelle ultime settimana ha sorpassato Alphabet e Amazon in termini di capitalizzazione di mercato, sono molto attesi sul mercato per vedere se le indicazioni che arriveranno sosterrano la fiducia nella crescita del suo business nell’AI.

Tra gli operatori di Wall Street sembra però serpeggiare una certa ansia in attesa della trimestrale della big dell’interlligenza artificiale. Tra questi Bank of America. Grazie alla rapida ascesa di Nvidia nelle valutazioni delle mega cap resta una delle top pick di Bank of America, anche se il titolo potrebbe subire nel breve un significativo pullback. Come sottolinea Business Insider, l’analista di BoFA, Vivek Arya, si attende un calo solo temporaneo e ritiene che, se la società californiana non dovesse centrare le stime rialziste, sarebbe legato a fattori dal lato dell’offerta piuttosto che da cambiamenti nella domanda e nella concorrenza.

Intanto, la volatilità del titolo risolversi con la prossima GPU Tech Conference di Nvidia attesa a metà marzo.

Nel complesso, è sempre Amazon il titolo che nell’ultima settimana di scambi ha raccolto più rating Buy (66), seguito da Meta Platforms (64), Microsoft (60), Nvidia (60 dai 58 della passata settimana) e Alphabet (54 da 53).

TITOLO Tot Buy Tot Hold Tot Sell Tot giudizi Ultimo prezzo Rendimento potenziale 12 mesi AMAZON 66 2 0 68 167,1 24,0% META PLATFORMS 64 8 3 75 471,8 9,8% MICROSOFT 60 5 0 65 402,8 15,3% NVIDIA 60 5 1 66 694,5 5,8% ALPHABET 54 10 0 64 141,1 17,2% UBER 48 5 0 53 76,6 13,3% AMD 45 12 2 59 165,7 15,4% SALESFORCE 42 13 1 56 286,4 4,0% MASTERCARD 41 5 0 46 451,8 12,4% NETFLIX 39 17 5 61 575,1 1,9% VISA 39 8 0 47 275,2 9,7% 3M 37 9 1 47 175,9 8,4% APPLE 33 17 7 57 181,6 9,9% MCDONALD’S 32 12 0 44 292,7 10,8% NIKE 28 14 3 45 103,3 18,5% T-MOBILE 28 5 1 34 162,1 15,1% WALT DISNEY 26 8 2 36 109,4 5,7% JP MORGAN 24 7 1 32 179,7 7,0% QUALCOMM 24 16 1 41 152,0 6,4% BOEING 23 10 1 34 203,4 25,8% COCA-COLA 22 7 0 29 60,7 9,1% TARGET 21 18 1 40 149,9 5,8% TESLA 21 26 12 59 193,8 12,0% BLACKROCK 20 3 1 24 798,1 11,5% ORACLE 19 17 1 37 108,5 13,7% P&G 19 11 1 31 158,5 6,1% EXXON MOBIL 17 12 0 29 102,8 20,1% AT&T 16 16 3 35 16,9 15,6% WELLS FARGO 16 15 0 31 51,8 8,1% BANK OF AMERICA 15 13 1 29 34,0 11,2% GOLDMAN SACHS 15 13 0 28 384,5 8,6% CITIGROUP 14 13 1 28 55,4 9,7% VERIZON 13 16 4 33 40,5 10,3% PFIZER 12 16 0 28 27,6 16,7% INTEL 11 33 5 49 44,5 5,5% JOHNSON & JOHNSON 11 15 1 27 157,9 11,3% MORGAN STANLEY 10 19 0 29 85,4 11,1% IBM 9 9 6 24 183,4 -0,6% CISCO SYSTEMS 8 20 1 29 48,3 9,6% WALMART 1 19 1 21 91,8 18,1%

Fonte Bloomberg, elaborazione Ufficio Studi FinanzaOnline; dati aggiornati al 21/02/2024

Le azioni con più “Buy” e “Sell” in percentuale

La società fondata da Jeff Bezos, Amazon, è sempre quella che vanta la maggior percentuale di raccomandazioni d’acquisto rispetto al totale delle coperture: ben il 97%. Seguono Microsoft (92% ), Nvidia ed Uber, entrambe con il 91%. Mastercard è quinta in classifica (89%).

Classifica Migliori 5 % Buy 1 AMAZON 97% 2 MICROSOFT 92% 3 NVIDIA 91% 4 UBER 91% 5 MASTERCARD 89%

Nessun cambiamento nei titoli con più raccomandazioni Sell in percentuale che vedono nelle prime cinque posizioni: Ibm (25%), Tesla (20%), Apple (13%), Verizon (12%) e Intel (10%).

Classifica Peggiori 5 % Sell 1 IBM 25% 2 TESLA 20% 3 APPLE 12% 4 VERIZON 12% 5 INTEL 10%

I titoli che renderanno di più sulla base delle raccomandazioni degli analisti

Partendo dai target price assegnati dai broker, è possibile stimare quali titoli hanno i fondamentali per garantire il maggior rendimento nei prossimi 12 mesi, calcolando la variazione teorica tra il prezzo obiettivo medio e l’attuale valutazione di mercato.

Tra le azioni con il più elevato rendimento potenziale nel campione esaminato tra le prime 5 c’è Boeing (+26% in lieve rialzo dal +26% degli ultimi 7 giorni), seguita da Amazon (+24% dal precedendet +22%) ed Exxon Mobil (+20% da +21%). Nella top five tornano Nike (18%) e Walmart (+18%).

Classifica Migliori 5 variazione potenziale 1 BOEING 26% 2 AMAZON 24% 3 EXXON MOBIL 20% 4 NIKE 18% 5 WALMART 18%

Di contro, i titoli che più difficilmente garantiranno variazioni di prezzo interessanti da qui a 12 mesi (sulla base del target price medio attuale) sono Ibm (-1%), Netflix (2%), Salesforce (4%) e Intel (5%) e Walt Disney (6%).