Buffett scommette su società trading giapponesi, azioni in rialzo

Le azioni delle principali società di trading giapponesi hanno registrato corposi guadagni dopo che Warren Buffett, presidente e CEO di Berkshire Hathaway, ha dichiarato di voler aumentare le sue partecipazioni.

In un’intervista con Nikkei, Buffett ha affermato che sta prendendo in considerazione ulteriori investimenti in cinque importanti società finanziarie nipponiche, aggiungendo di essere “molto orgoglioso” dei suoi investimenti esistenti in esse.

Le azioni di Mitsubishi sono aumentate del 2,7% negli scambi in Giappone, Mitsui & Co ha guadagnato il 2,6%, Itochu è salita del 2,5% e Marubeni è salita del 3,7%. Anche Sumitomo è salita del 2,7%.