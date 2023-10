BTP Valore: seconda emissione verso chiusura record

La seconda emissione del BTP Valore, parte della famiglia di titoli di Stato esclusivamente progettata per i risparmiatori individuali (noto come mercato retail), si sta velocemente avvicinando alla sua chiusura. Fin dall’inizio dell’offerta, le cifre hanno raggiunto un impressionante totale di 15,62 miliardi di euro, con una richiesta attuale di 400 milioni e 17.627 contratti già sottoscritti.

Il collocamento, che ha avuto inizio il 2 ottobre, si concluderà domani, il 6 ottobre. Un aspetto distintivo di questa seconda emissione del BTP Valore è l’introduzione di cedole trimestrali per i risparmiatori. Questo rappresenta una prima volta per un titolo di Stato, e le cedole saranno calcolate sulla base di tassi prefissati che aumenteranno nel tempo, seguendo un meccanismo step-up.

Il 29 settembre, sono stati annunciati i tassi cedolari minimi garantiti: 4,10% per il primo, secondo e terzo anno e 4,50% per il quarto e quinto anno. Al termine del collocamento, verranno divulgati i tassi cedolari definitivi. Questi potrebbero essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato presenti alla chiusura dell’emissione.