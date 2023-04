BTP Italia: Bankitalia rende noti interessi cedolari lordi e rivalutazione del capitale

Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione italiana (BTP Italia) dotati di cedola con inizio godimento 24 ottobre 2022 e scadenza 24 aprile 2023, la Banca d’Italia ha comunicato l’ammontare degli interessi cedolari lordi e degli importi relativi alla rivalutazione del capitale. Gli interessi e la rivalutazione del capitale sono riferiti al “taglio” minimo di 1.000 euro.

In particolare per il BTP Italia IT0005217762 1,8349800000, l’importo degli interessi lordi è di 1,8349800000, mentre l’importo di rivalutazione del capitale a 48,5600000000. Per il BTP Italia IT0005217770, l’importo degli interessi lordi è di 1,8349800000, mentre quello della rivalutazione del capitale è di 48,5600000000. I predetti importi sono calcolati sulla base del valore del “Coefficiente di indicizzazione” riferito al giorno 24 aprile 2023.