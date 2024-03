Brunello Cucinelli a -6,5% dopo conti e giudizi analisti

Brunello Cucinelli viaggia in calo del 6,5% a Piazza Affari, all’indomani dei risultati del 2023 che hanno mancato le stime degli analisti in termini di utile netto.

Il risultato è cresciuto del 42% a 114,6 milioni, a fronte dei 118,9 attesi dal consensus.

I ricavi a cambi costanti si sono incrementati del 23,9% a 1,14 miliardi, mentre l’Ebitda è in aumento del 22% a 326,3 milioni, contro 329 previsti.

Il dividendo per azione è pari a 0,91 euro, sostanzialmente in linea con le attese.

Per l’anno in corso prevede ricavi in crescita del 10%.

In seguito ai conti, Kepler Cheuvreux ha alzato il target price da 75 a 100 euro, pur tagliando la raccomandazione da hold a reduce. Societe Generale ha abbassato il giudizio da buy a hold, confermando il prezzo obiettivo a 123 euro.