British Airways annulla voli a Heathrow per guasti IT

British Airways ha dovuto cancellare altri voli a corto raggio da Heathrow venerdì, a seguito di un’interruzione informatica che ha parzialmente colpito i sui servizi giovedì.

Il tutto, in un momento nel quale i viaggiatori del Regno Unito si preparano per uno dei periodi di viaggio più intensi, in concomitanza con un weekend lungo per festività. “Sebbene la stragrande maggioranza dei nostri voli continui a operare oggi, abbiamo cancellato alcuni dei nostri voli a corto raggio da Heathrow a causa dell’effetto a catena di un problema tecnico che abbiamo riscontrato ieri”, ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato.

Nonostante British Airways non abbia specificato il numero di voli cancellati, le interruzioni hanno riguardato 128 servizi cancellati giovedì e altri 35 venerdì, secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware. L’aeroporto di Heathrow, dove ha sede British Airways, ha dichiarato su Twitter che i problemi tecnici stanno influenzando alcuni voli in partenza e arrivo.