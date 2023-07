Bpifrance e Soci Vendono Partecipazione in Total Eren a TotalEnergies

Bpifrance, Tikehau Capital, Peugeot Invest e NextWorld hanno annunciato la vendita a TotalEnergies della loro partecipazione di minoranza in Total Eren, un colosso globale delle energie rinnovabili. Total Eren, fondata nel 2012 da Pâris Mouratoglou e David Corchia, svolge un ruolo chiave nello sviluppo, finanziamento, costruzione e gestione di asset di energia rinnovabile, rispondendo alla crescente domanda energetica globale. Il suo portafoglio comprende una capacità operativa di oltre 3,5 GW, con una pipeline di progetti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di stoccaggio superiore a 10 GW.

Gli investitori hanno inizialmente puntato su Total Eren nel 2015, per poi procedere con ulteriori investimenti nel 2017 e nel 2019, in risposta all’espansione globale dell’azienda. TotalEnergies si è unita al gruppo di investitori nel 2017. Da allora, la capacità installata totale di Total Eren è decuplicata, passando da circa 350 MW a circa 3,5 GW, con un incremento delle vendite da 52 milioni di euro a 540 milioni di euro. La diversificazione geografica dell’azienda ha visto più del 60% della sua capacità installata localizzata al di fuori dell’Europa, tra cui regioni dell’APAC e dell’America Latina.

Total Eren, con quasi 500 dipendenti in 20 Paesi, ha realizzato una crescita sostenuta, raddoppiando il ritorno sugli investimenti per gli azionisti. Negli ultimi anni, ha avviato progetti rivoluzionari per l’idrogeno verde su larga scala, supportati dai suoi azionisti, posizionandosi in varie regioni come Nord Africa, America Latina e Australia.