Bper incassa 457,3 milioni di utili, ricavi e margine di interesse in crescita

Bper ha annunciato di avere concluso il primo trimestre del 2024 con un utile netto consolidato pari a €457,3 milioni, dopo aver spesato nel trimestre €111,8 milioni relativi ai contributi ai fondi sistemici.

“La solida posizione della qualità del credito è stata confermata anche nel primo trimestre di quest’anno, in particolare l’NPE ratio, che si attesta al 2,6% lordo (1,2% netto), ci posiziona come best in class del sistema bancario italiano”, ha sottolineato la banca.

Il costo del credito annualizzato è stato pari a 43 p.b., in calo rispetto ai 48 p.b. della fine del 2023 e il livello di copertura dei crediti deteriorati è stato pari al 54,2%, in crescita rispetto al dato della fine del 2023 (52,5%).

Bper ha messo in evidenza che “i profili di capitale e liquidità della Banca rimangono elevati grazie ad una generazione organica di capitale che permette al CET1 ratio di raggiungere il 14,9%; anche la posizione di liquidità presenta indici regolamentari ben oltre le soglie minime previste anche a fronte dell’ultimo rimborso di una tranche pari a €1,7 miliardi del funding TLTRO”.

Il totale dei ricavi netti di Bper è ammontato a €1,355 miliardi, in rialzo del 2% su base annua, con il margine di interesse che si è attestato a €843,6 milioni, in crescita del 16,2% su base annua, “grazie in particolare al livello dello spread commerciale conseguente l’andamento dei tassi di interesse, al limitato impatto sul costo dei depositi e al contributo derivante dal portafoglio di investimenti”.