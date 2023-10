Bper in vetta al Ftse Mib con la promozione di Barclays

Bper svetta in testa al Ftse Mib, con il titolo che sale di oltre il 2 per cento. A sostenere l’azione dell’istituto emiliano la promozione di Barclays che in un report dedicato alle banche italiane ha portato il rating di Bper a overweight dal precedente equal weight. Rivisto al rialzo anche il target price che passa da 3,8 a 4,3 euro. In generale, gli analisti della banca inglese hanno “una view costruttiva sulle banche italiane” ma avvertono che “il rischio sovrano è la chiave”.