Bper: fusione per incorporazione di Optima in BCP

I Cda di Banca Cesare Ponti (“BCP”) e Optima, controllate in via totalitaria da BPER e appartenenti al Gruppo, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Optima in BCP.

Tale progetto prevede che la fusione si attui in forma semplificata, essendo BCP e Optima interamente possedute da BPER. Pertanto, non si darà quindi luogo alla determinazione di un rapporto di cambio né all’aumento del capitale sociale di BCP a servizio della fusione.

La predetta operazione di fusione rientra nell’ambito delle iniziative di razionalizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo BPER previste dal Piano Industriale 2022-2025 e, in particolare, è funzionale a realizzare l’obiettivo di concentrare progressivamente i comparti Wealth Management & Asset Management del Gruppo BPER all’interno di Banca Cesare Ponti.