Bper: comunicazione su fusione per incorporazione di Optima SIM in Banca Cesare Ponti

Bper ha annunciato con una nota diffusa nella serata di ieri che sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Milano e di Modena, le delibere delle Assemblee Straordinarie di Banca Cesare Ponti e di Optima che si sono tenute lo scorso 9 ottobre 2023, e che hanno dato l’ok alla fusione per incorporazione di Optima SIM in Banca Cesare

Ponti.

I cda di Optima SIM e di Banca Cesare Ponti, entrambe controllate in via totalitaria da Bper, avevano approvato alla fine di maggio di quest’anno, il progetto di fusione per incorporazione di Optima in Banca Cesare Ponti.

Con la nota di ieri, Bper ha reso noto che il procedimento di fusione potrà concludersi, decorsi i termini di legge, con la stipula del

relativo atto e con decorrenza giuridica della fusione nel corso del mese di novembre.