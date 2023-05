BP: utili in aumento ma sotto livelli record del 2022

Utili oltre le attese per la major petrolifera BP. Nel dettagli i risultati sono in aumento rispetto ai tre mesi precedenti ma in calo rispetto ai livelli eccezionali registrati nel 2022, quando i prezzi dei combustibili fossili hanno subito un’impennata in seguito all’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Il gigante britannico dell’energia ha registrato nel primo trimestre un utile sottostante a costi di sostituzione, utilizzato come indicatore dell’utile netto, di 4,96 miliardi di dollari.

Rispetto all’utile di 4,8 miliardi di dollari del quarto trimestre e di 6,2 miliardi di dollari del primo trimestre del 2022. Secondo Refinitiv, gli analisti si aspettavano che BP registrasse un utile del primo trimestre di 4,3 miliardi di dollari.

BP ha dichiarato che gli utili del primo trimestre riflettono il solido commercio di petrolio e gas e ha annunciato un ulteriore riacquisto di azioni per 1,75 miliardi di dollari, che prevede di completare prima di annunciare i risultati del secondo trimestre 2023 all’inizio di agosto. Il gruppo ha dichiarato di aver completato il riacquisto di azioni per 2,75 miliardi di dollari annunciato in precedenza il 28 aprile.

Le azioni del titolo quotato a Londra sono scese del 5% nelle prime ore del mattino, scivolando verso la parte bassa dell’indice paneuropeo Stoxx 600.