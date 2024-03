BP recupera 2,3 milioni di dollari dalla retribuzione dell’ex CEO Looney per il 2023

BP ha recuperato 1,8 milioni di sterline (2,3 milioni di dollari) dal pacchetto retributivo per il 2023 dell’ex amministratore delegato Bernard Looney, licenziato il 13 dicembre per non aver rivelato le relazioni passate con le dipendenti, ha dichiarato la società nel suo rapporto annuale.

L’anno scorso la retribuzione di Looney ammontava a 1,175 milioni di sterline, ma ha perso bonus e premi azionari per un totale di 3 milioni di sterline che sono stati annullati, ha dichiarato BP.

Lo scorso dicembre il colosso oil ha annunciato di aver tagliato oltre 40 milioni di dollari di retribuzione all’ex amministratore delegato, dopo che il colosso petrolifero britannico aveva concluso che egli aveva consapevolmente ingannato il consiglio di amministrazione su relazioni personali con i colleghi. La remunerazione totale di Looney ha raggiunto i 10,3 milioni di sterline nel 2022.

Murray Auchincloss, che ha diretto le finanze della BP sotto Looney ed è stato nominato amministratore delegato ad interim dopo la brusca partenza di Looney a settembre, ha guadagnato un totale di 8 milioni di sterline lo scorso anno.

Auchincloss è diventato amministratore delegato permanente a gennaio.