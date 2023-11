BP cerca partnership per progetti sulle energie rinnovabili in Giappone

BP è alla ricerca di partner per progetti eolici offshore in Giappone e potrebbe investire in aziende di tecnologia dell’idrogeno per affrontare i problemi di inflazione e di attrezzature che hanno colpito il settore delle energie rinnovabili.

La major petrolifera intende espandersi nei prossimi decenni nel settore dell’energia a basse emissioni di carbonio, alla ricerca di un modello di business a lungo termine che possa sopravvivere alla transizione globale dai combustibili fossili.