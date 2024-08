Bostic (Fed Atlanta) apre a taglio dei tassi d’interesse

Raphael Bostic, Presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta, ha dichiarato che ‘potrebbe essere il momento’ di considerare un taglio dei tassi d’interesse, ma è ancora in attesa di dati aggiuntivi che supportino la decisione di abbassare il costo del denaro il prossimo mese.

Bostic ha ribadito che il suo calendario per i tagli previsti si è spostato dopo che l’inflazione è scesa più rapidamente di quanto si aspettasse e il tasso di disoccupazione è aumentato più rapidamente. Tuttavia, è rimasto cauto.

‘Non voglio che ci troviamo in una situazione in cui tagliamo e poi dobbiamo aumentare nuovamente i tassi,’ ha detto Bostic mercoledì durante un evento.

‘Quindi, se devo sbagliare da una parte, sarà quella di aspettare più a lungo solo per essere sicuri di non avere questo su e giù,’ ha aggiunto, sottolineando che questa non è la sua aspettativa di base.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, la scorsa settimana ha detto che ‘il momento è arrivato’ per gli ufficiali di abbassare i tassi d’interesse, rafforzando le aspettative per un taglio nella riunione di politica monetaria della banca centrale statunitense del 17-18 settembre.

Powell, parlando alla conferenza annuale della Fed a Jackson Hole, Wyoming, non ha fornito dettagli su quanto rapidamente gli ufficiali si muoveranno, dicendo che ‘il tempismo e il ritmo dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo, dalle prospettive in evoluzione e dal bilancio dei rischi.’

Ha detto di essere più fiducioso che l’inflazione sia su un percorso verso il 2% e ha sottolineato che gli ufficiali non vogliono vedere ulteriori indebolimenti nel mercato del lavoro.

Durante un’intervista a Jackson Hole, Bostic ha iniziato a cambiare la sua posizione dopo aver precedentemente favorito solo un taglio dei tassi di un quarto di punto entro la fine del 2024.

Ieri, il capo della Fed di Atlanta ha detto che i prossimi rapporti sull’inflazione e sull’occupazione saranno ‘indicatori importanti’ per i responsabili, per essere sicuri che la tendenza che hanno osservato stia ancora continuando.

I funzionari riceveranno una nuova lettura dell’inflazione venerdì quando verrà rilasciato l’indice dei prezzi per le spese per consumi personali (Pce) e vedranno un altro aggiornamento sull’occupazione la prossima settimana quando il Dipartimento del Lavoro pubblicherà il rapporto sul mercato del lavoro di agosto, il 6 settembre.