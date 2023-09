Borse Ue: avvio giornata in lieve calo

L’ambito finanziario europeo ha avviato la giornata con un leggero calo nei mercati azionari. Questo trend è visibile in tutte le principali piazze del Vecchio continente, segnalando un avvio di giornata un po’ incerto per gli investitori.

La Borsa di Londra ha aperto le sue contrattazioni con un calo dello 0,4%. Un dato che non sorprende, ma che comunque fa riflettere su come si stanno muovendo gli investimenti nel mercato azionario britannico. Anche Parigi e Francoforte non sono da meno, registrando una negatività dello 0,3% rispettivamente. Un segnale che la cautela è la parola d’ordine nelle principali piazze finanziarie europee in questo avvio di giornata.