Borse europee verso riapertura positiva, poco mossa ieri Wall Street

I future sugli indici europei scambiano in rialzo di oltre mezzo punto percentuale, preannunciando una ripartenza positiva per le borse continentali dopo la mattinata contrastata delle piazze asiatiche e la seduta poco mossa, ieri, di Wall Street.

Negli Usa, la seduta di ieri ha visto l’S&P 500 chiudere a +0,1%, il Nasdaq invariato e il Dow Jones a +0,3%.

In Asia, il Nikkei giapponese guadagna oltre l’1%, Shanghai e Shenzhen viaggiano in lieve ribasso mentre Hong Kong avanza dello 0,4%. In Cina i prezzi al consumo sono cresciuti a marzo dello 0,7% e i prezzi alla produzione sono calati del 2,5%.

In programma oggi i dati su vendite al dettaglio dell’eurozona e indice Sentix.