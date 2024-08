Borse europee, segno più in avvio: tutti gli occhi su Powell a Jackson Hole

Partenza positiva per le principali Borse europee che attendono il discorso di Jerome Powell, presidente della Fed, a Jackson Hole. Anche Piazza Affari si muove in territorio positivo, con l’indice FTSE Mib che avanza dello 0,64% a 33.523 punti. Rialzi anche per il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi che avanzano rispettivamente dello 0,24% e dello 0,37%.

La settimana dei mercati è stata scandita dall’attesa per le parole del governatore della banca centrale Usa, soprattutto dopo che alcuni dati macro hanno consolidato le aspettative di un taglio dei tassi a settembre da parte della banca centrale Usa.

“A Jackson Hole i mercati cercheranno di capire quali saranno i tempi, i ritmi e l’entità dei futuri tagli ai tassi. Tuttavia, la Fed dipende dai dati e sarà difficile per Powell esporsi verso un percorso preciso – osserva Gero Jung, chief economist di Mirabaud Asset Management -. Quello che potrebbe dire è che la Fed è “molto vicina” o “prossima” a un allentamento, o che l’attenzione si è spostata dall’inflazione alla stabilità del mercato del lavoro, che sta rallentando, ma che non sta crollando. Anzi, i numeri settimanali delle richieste di sussidi di disoccupazione sono diminuiti, mentre l’indice ISM dei servizi mostra che il sottoindice dell’occupazione è tornato a crescere a luglio”.

A Jackson Hole è atteso anche il numero uno della Bank of England (BoE), Andrew Bailey. Al di là dell’evento della Fed, sono pochi gli spunti in agenda oggi, soprattutto per la zona euro. Per gli Stati Uniti in calendario il dato sulle vendite di nuove abitazioni.