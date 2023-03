Borse europee rimbalzano in avvio dopo lo scivolone di ieri. Oggi il meeting Bce

Partenza in rimonta per le principali borse europee che avviano le contrattazioni vicino al punto percentuale,

dopo il pesante scivolone di ieri in scia alle preoccupazioni legate ai tumulti nel settore finanziario e in attesa oggi della riunione del consiglio direttivo della Bce.

In questo contesto l’indice Euro Stoxx 50 si trova al momento in rialzo dell’1% trovandosi così a quota 4.070 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia la seduta in rialzo dell’1,3% in area 25.900 punti.

Acquisti anche sul Dax 40 di Francoforte in guadagno dello 0,9%, ma anche sull’Ibex 35 spagnolo (+1,2%) e sul Cac40 francese (+0,8%).

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp/Bund si muove in deciso ribasso a quota 179 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano si trova al 4,1%.

Ieri chiusura debole a Wall Street, con i principali indici americani riusciti però a dimezzare le perdite iniziali e con il listino tecnologico in positivo.

Oggi gli investitori saranno concentrati sulla riunione di politica monetaria della Bce e la conseguente conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui l’istituto aumenterà i tassi d’interesse solo dello 0,25% e non più dello 0,50%

alla luce delle recenti turbolenze nel settore bancario e del caso Credit Suisse.

Lato dati macro segnaliamo i dati sull’inflazione per l’Italia, mentre per gli Stati Uniti si attenderanno le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, nuove costruzioni di abitazioni, permessi edilizi e l’indice manifatturiero della Fed di Philadelphia.