Borse europee positive, Piazza Affari a un passo da 33mila punti

Avvio di seduta in rialzo per le principali Borse europee, dopo la buona performance di ieri di Wall Street. Anche Piazza Affari, che torna agli scambi oggi dopo la chiusura per la festività del Ferragosto, parte in rialzo e in questo momento l’indice Ftse Mib, migliore in Europa, segna un guadagno di quasi il 2% a un passo dai 33mila punti.

Ieri Wall Street ha chiuso in deciso aumento guidata in particolare dalla lettura di due dati: le vendite al dettaglio Usa migliori delle attese del mercato e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione che sono diminuite. Dati che hanno dato prova che i timori di recessione, che hanno contribuito a innescare il sell-off dello scorso 5 agosto, siano rientrati al momento.

Oggi si guarda a una nuova tornata di dati. Il più atteso è l’indice anticipatore relativo alla fiducia dei consumatori calcolato dall’università del Michigan. Tra gli altri, anche alcuni aggiornamenti dal mercato immobiliare americano (nuove costruzioni abitative e permessi edilizi).