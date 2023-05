Borse europee partono in rialzo, focus su tetto debito Usa

Segno positivo in avvio di contrattazioni per i principali listini europei sull’onda delle buone performance di ieri di Wall Street. La penultima seduta della settimana prende il via con il Dax di Francoforte e quello francese Cac40 in crescita rispettivamente dello 0,8% e dello 0,67%, mentre l’indice inglese Ftse 100 sale dello 0,5%. Positivo anche l’avvio di Piazza Affari, con il Ftse Mib che mette a segno una crescita dello 0,81%.

Sui mercati internazionali, si monitora la questione del tetto del debito negli Stati Uniti. Il presidente Usa, Joe Biden, ha dichiarato di essere fiducioso che si arriverà a un accordo sul budget e gli Stati Uniti non faranno default.

A livello macro, nel pomeriggio attenzione ai dati statunitensi: sono attese le richieste di sussidio alla disoccupazione ma anche l’indice Philadelphia Fed e quello anticipatore, oltre alle vendite di case esistenti.