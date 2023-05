Borse europee partono bene, ecco i temi da seguire oggi 19 maggio 2023

Movimenti in rialzo per le principali Borse europee nell’ultima seduta della settimana. In questo momento il Cac40 di Parigi avanza dello 0,4%, mentre il Ftse 100 e il Dax salgono rispettivamente dello 0,21% e dello 0,27 per cento.

In una giornata scarna di dati macro, l’attenzione degli operatori resta rivolta sulla questione del tetto del debito negli Usa. E in particolare sulle trattative in corso tra il presidente americano Joe Biden e i leader del Congresso Usa, volte ad alzare o a sospendere il tetto sul debito degli Stati Uniti entro la data X del 1° giugno, per impedire il default.

Da monitorare anche le banche centrali per il discorso di Isabel Schnabel e quello di Christine Lagarde (BCE). Parlerà anche il presidente della Fed, Jerome Powell. A mercati chiusi arriva il giudizio di Moody’s sul rating dell’Italia (attualmente Baa3 con outlook negativo). Infine, al via oggi il vertice del G7 in Giappone che si chiude domenica 21 maggio.