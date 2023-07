Borse europee, partenza debole. Ancora trimestrali bancarie Usa

Partenza debole per le principali Borse europee. I listini del Vecchio continente si muovono poco sotto la parità, con il Dax di Francoforte che lascia sul terreno lo 0,15% mentre il Cac40 e il Ftse 100 che indietreggiano rispettivamente dello 0,09% e dello 0,02%. La stagione delle trimestrali resta uno dei temi caldi sui mercati, con i conti di Bank of America e Morgan Stanley in arrivo prima dell’avvio di Wall Street.

L’agenda macro odierna vede in primo piano alcuni dati Usa, tra cui le vendite al dettaglio e la produzione industriale per il mese di giugno.