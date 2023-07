Borse europee incerte, attesa per trimestrali tech e Fed/Bce

Movimenti incerti per le principali Borse europee nella seconda seduta della settimana. Nel Vecchio Continente il Dax si muove in leggero calo (-0,15%), mentre il Cac40 e il Ftse 100 salgono di circa lo 0,12 per cento. Sotto la lente degli investitori resta la stagione degli utili che in settimana vede in primo piano a Wall Street i conti di alcune big tech come Meta, Microsoft e Alphabet, ed entra nel vivo anche in Europa e Piazza Affari.

Si attendono anche le decisioni di politica monetaria della Fed e Bce. Oggi prende, infatti, il via la riunione di due giorni del Fomc, il braccio operativo della banca Usa. Meeting che culminerà domani con la decisione sui tassi e la conferenza di Powell.

“Quella che stiamo attraversando è una settimana cruciale per gli aggiornamenti che arriveranno dalle banche centrali (il FOMC si riunisce mercoledì 26 e la BCE giovedì 27 luglio) e da alcune delle maggiori società americane che pubblicheranno i bilanci del secondo semestre dell’anno. Sarà molto importante riuscire a decodificare i messaggi che arriveranno da Corporate America, in particolare capire se vedremo risultati che superano nuovamente le aspettative e soprattutto se saranno in grado di fornire una spinta ulteriore al mercato. A guardarlo ad una certa distanza, infatti, non sembra che vi sia una bolla, piuttosto, semplicemente che le buone notizie siano già state scontate. Non crediamo che riesca a formarsi una vera recessione”, segnalano nel Flash Report di oggi Carlo De Luca (Responsabile AM) e Alessio Garzone (Senior Analyst) di Gamma Capital Markets.