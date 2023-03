Borse europee in rosso dopo le vendite di ieri a Wall Street. Oggi atteso il Job Report Usa

Partenza in rosso per i principali indici europei sulla scia dei cali registrati nella seduta di ieri a Wall Street in attesa dalla pubblicazione odierna del Job Report Usa.

L’indice Euro Stoxx50 si trova al momento in calo dell’1,72% trovandosi così a quota 4.200 punti, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia le contrattazioni a quota 27.114 punti con un rosso di oltre il 2%.

Debolezza anche su tutti i principali indici, con il Dax40 di Francoforte in calo dell’1,57%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (-2,12%) e sul Cac40 francese (-1,58%).

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp/Bund si amplia verso i 180 punti base con un progresso di oltre il 2%, con il rendimento del decennale italiano in calo al 4,27%.

Debolezza anche sui mercati asiatici, con la borsa di Tokyo che ha terminato con un ribasso dell’1,7%, nonostante la Bank of Japan abbia confermato la propria politica monetaria accomodante. Vendite anche sui principali listini cinesi.

Il focus degli operatori è rivolto principalmente sui dati del mercato del lavoro non agricolo statunitense per il mese di febbraio, con gli analisti che si aspettano un incremento di 225.000 nuovi posti di lavoro confermando così la solidità del mercato del lavoro Usa.