Borse europee in ordine sparso, prevale cautela nonostante rally Wall Street

Avvio prudente per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa, nonostante la corsa di Wall Street. Ieri i principali indici Usa hanno chiuso la seduta in forte rialzo, col Nasdaq che ha terminato gli scambi con una crescita di quasi il 3%. A risollevare l’umore il dato settimanale relativo alle richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti (inferiori alle attese) che ha smorzato le preoccupazioni sullo stato di salute della prima economia al mondo.

Poco dopo l’avvio Piazza Affari si muove poco sopra la parità a 31750 punti, mentre l’Euro Stoxx50 segna un rialzo dello 0,13%, il Dax dello 0,17% e il Cac40 +0,3%.

Sui mercati finanziari in quest’ultima seduta dell’ottava si guarda ai dati arrivati dalla Cina. In particolare, le indicazioni sull’inflazione e sui prezzi alla produzione (entrambi per il mese di luglio). L’indice dei prezzi al consumo ha mostrato una crescita dello 0,5% su base annua a luglio contro la crescita dello 0,3% del consensus Bloomberg e a un ritmo più forte rispetto alla lettura di luglio quando era pari a +0,2%.

Il dato sui prezzi alla produzione ha, invece, mostrato una flessione dello 0,8%, rispetto al -0,9% indicato dal consensus e in linea con la lettura di giugno.

Guardando ai dati pubblicati prima dell’avvio in Europa, c’è il dato sull’inflazione di luglio in Germania confermato nella lettura finale a +2,3% su base annua e a +0,3% su base mensile. Anche per l’Italia nel corso della mattina l’Istat pubblicherà il dato finale dell’inflazione di luglio.

A Piazza Affari da monitorare la stagione degli utili dopo la pubblicazione dei conti di due big del Ftse Mib del comparto assicurativo: Generali e Unipol.