Borse europee caute, stasera arrivano le minute della Fed

Partenza positiva in Europa, ma con moderati rialzi. Nei primi minuti di scambi segni più per il Dax e il Cac40 che avanzano rispettivamente dello 0,11% e dello 0,13%. In rialzo anche a Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che sale dello 0,26% a 33.161 punti. Sui mercati resta una certa cautela, aspettando alcune indicazioni dalla Fed. A cominciare dai verbali dell’ultima riunione del Fomc di luglio in uscita stasera.

Poi si attende l’avvio del simposio di Jackson Hole che potrebbe fornire spunti sulle prospettive di inflazione e tassi di interesse dalla Federal Reserve.

“Venerdì c’è Powell a Jackson Hole e il mercato è in attesa del suo discorso. Il mercato resta in ampio risk on, in assenza di notizie negative sul fronte geopolitico, l’unico che in qualche modo, potrebbe far tornare l’avversione al rischio”, sottolinea Saverio Berlinzani, analista senior di ActivTrades.