Borse europee avviano la quarta seduta di fila in guadagno, oggi il Beige Book della Fed

Partono ancora con il piede giusto le borse europee, segnando la quarta seduta consecutiva in rialzo. Il Dax tedesco il Cac 40 francese salgono dello 0,2%, il Ftse 100 inglese vicino alla parità e l’Ibex 35 spagnolo scende dello 0,3%. Il migliore è il Ftse Mib di Milano che segna un rialzo dello 0,4%.

Ieri a Wall Street i principali indici americani hanno proseguito il recupero consolidando i guadagni di lunedì.

A mercati chiusi, Netflix è balzata del 14% in after hours, dopo aver riportato una trimestrale migliore delle previsioni con un incremento del numero dei sottoscrittori. In programma oggi, invece, i conti di Tesla, Procter & Gamble e Ibm.

A riportare l’appetito per il rischio sui mercati negli ultimi giorni hanno contribuito i segnali positivi provenienti dai risultati societari, le convenienti valutazioni dell’equity e il dietrofront di Londra sul controverso piano di tagli fiscali.

Si segnala infine che l’agenda macro di oggi prevede la lettura finale dei prezzi al consumo nell’Eurozona a settembre, mentre negli Usa verrà pubblicato il Beige Book della Fed e parleranno alcuni esponenti dell’istituto di Washington.