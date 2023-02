Borse europee all’insegna della debolezza. Euro Stoxx50 in calo dello 0,48%

Avvio all’insegna della debolezza in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano le contrattazioni sotto il livello di parità. L’indice Euro Stoxx50 avvia la seduta a quota 4.226 punti in calo dello 0,5%, mentre a Milano l’indice Ftse Mib si trova al momento a quota 27.322 punti in calo dello 0,44% rispetto alla chiusura di ieri.

Debolezza generalizzata con l’indice tedesco Dax40 in calo dello 0,56% a quota 12.295 punti, ma anche sull’indice francese Cac40 in calo dello 0,44%.

Sul fronte obbligazionario lo spread btp/Bund si trova al momento a quota 185 punti base in rialzo di oltre il 3%, mentre il rendimento del decennale italiano si trova a quota 4,5%.