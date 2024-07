Borse cinesi in rialzo: Hang Seng chiude a +2%, Shanghai a +2,06%

Le borse cinesi hanno terminato la giornata in rialzo, sostenute dalle aspettative di un futuro pacchetto di stimolo economico dopo la riunione del Politburo di luglio. Gli investitori sono anche in attesa delle decisioni della Federal Reserve sui tassi d’interesse, previste per questa sera.

L’indice Hang Seng della Borsa di Hong Kong ha registrato un incremento del 2%, chiudendo a 17.344,60 punti, mentre l’indice Hang Seng Tech è salito del 3%. I titoli tecnologici e sanitari hanno visto i maggiori guadagni. Wuxi Biologics ha chiuso con un aumento del 9,7% e WuXi AppTec con un incremento del 7,4%. Lenovo e Xiaomi hanno mostrato progressi rispettivamente del 3,7% e del 3,2%. Le azioni della banca Hsbc sono aumentate del 4,6% in seguito ai risultati positivi del secondo trimestre e all’annuncio di un piano di riacquisto di azioni proprie per un valore di 3 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda le borse della Cina continentale, l’indice composito di Shanghai è salito del 2,06% a 2.938 punti e l’indice composito di Shenzhen ha guadagnato il 3,3%.