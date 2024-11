Borse Cina, Hong Kong chiude in positivo del 2,3. In salita anche Shanghai e Shenzhen

Le borse asiatiche mostrano chiari segnali di crescita, con la borsa di Hong Kong in testa grazie alla spinta dei titoli tecnologici. L’indice Hang Seng ha registrato un aumento del 2,3%, chiudendo a 19.603,13 punti. Anche altre borse continentali, come Shanghai e Shenzhen, hanno chiuso in positivo, rispettivamente con un +1,53% e un +2,07%.

Nel panorama dei titoli tecnologici, Alibaba ha visto un incremento del 2,0%, JD ha registrato un impressionante +5,0% e Meituan è cresciuta del 7,2% in attesa dei risultati del terzo trimestre previsti per venerdì. Tuttavia, non tutti i titoli hanno beneficiato di questo trend positivo: Nio ha subito una flessione dell’1,7% e Easou Technology Holdings è scesa del 3,0%.