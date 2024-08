Borse Cina, chiusura mista: Hang Seng sale, Shanghai in calo

Chiusura mista per i mercati azionari cinesi, che hanno reagito diversamente ai risultati di Nvidia e alla recente frenata di Wall Street. L’indice Hang Seng di Hong Kong è aumentato dello 0,53%, chiudendo a 17.786,32 punti, grazie al supporto dei titoli tecnologici legati ai consumi. Meituan ha registrato un’impennata del 13%, segnando il più grande guadagno percentuale giornaliero dal 2022, in seguito al piano di riacquisto di azioni proprie.

In positivo anche lo Shenzhen Composite, che è salito dell’1,13% a 1510,42 punti, mentre lo Shanghai Composite ha chiuso in territorio negativo, perdendo lo 0,50% a 2.823,11 punti, trascinato al ribasso dai titoli bancari. Gli investitori guardano ora ai dati PMI cinesi previsti per il fine settimana, che forniranno indicazioni sullo stato di salute dell’economia di Pechino.