Borse Cina, chiusura in rialzo: Shanghai guadagna lo 0,7%, Shenzhen chiude a +2,2%

Le borse cinesi hanno chiuso in positivo, trainate dai titoli immobiliari. L’indice composito di Shanghai ha registrato un incremento dello 0,7%, chiudendo a 2842,21 punti, mentre l’indice composito di Shenzhen è salito del 2,2%. Anche l’indice dei prezzi ChiNext ha segnato una crescita del 2,5%.

Gli investitori sono in attesa dei dati PMI cinesi che verranno pubblicati a breve, alimentando l’ottimismo sui mercati. La notizia di possibili nuovi stimoli da parte del governo cinese per sostenere il settore immobiliare ha ulteriormente incentivato gli acquisti. Tra i titoli in evidenza, Poly Developments & Holdings ha registrato un aumento del 5,3% e China Merchants Shekou Industrial Zone è salita del 3,8%.

Non tutti i settori hanno però beneficiato di questo trend positivo. La Shanghai Pudong Development Bank ha chiuso in calo dell’1,4%, mentre China Mobile ha perso l’1,3%.