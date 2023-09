Borse Asia in territorio negativo: Nikkei scende dopo otto giorni di guadagni

I mercati dell’Asia-Pacifico sono stati per lo più in ribasso giovedì, a seguito del sell off di Wall Street e mentre gli investitori valutano i dati commerciali di Cina e Australia.

Le importazioni e le esportazioni cinesi sono scese rispettivamente del 7,3% e dell’8,8% su base annua, meno dei cali del 9% e del 9,2% previsti da un sondaggio condotto da Reuters tra gli economisti.

In Australia, l’S&P/ASX 200

è sceso dello 0,93% in vista della pubblicazione dei dati commerciali di luglio, guidando le perdite in Asia.

Il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello 0,11% dopo otto giorni consecutivi di guadagni, mentre il Topix si è avvicinato alla linea piatta.

Il Kospi della Corea del Sud ha registrato una perdita dello 0,8%, mentre il Kosdaq è salito dell’1,05%.

L’indice Hang Seng di Hong Kong ha perso lo 0,79%, mentre i mercati della Cina continentale sono scesi, con il CSI 300 in calo dello 0,61%.