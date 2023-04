Borsa Tokyo poco mossa in attesa Bank of Japan: cosa ha detto Ueda. Hong Kong -1,7%

L’indice Nikkei 225 ha chiuso la sessione odierna in rialzo di appena lo 0,09%, a quota 28,620.07, in attesa dell’annuncio sui tassi della Bank of Japan.

La riunione della BoJ è attesa per le giornate del 27-28 aprile: grande l’attesa, per quella che sarà la prima della Banca centrale del Giappone presieduta dal nuovo governatore Kazuo Ueda.

Nel breve, secondo gli economisti, la politica monetaria ultra espansiva della BoJ dovrebbe essere confermata.

Lo stesso Ueda, intervento al Parlamento nella giornata di ieri, non ha indicato l’intenzione di apportare modifiche allo status quo.

“Alla luce degli attuali sviluppi economici, dei prezzi e finanziari, è appropriato mantenere una politica monetaria accomodante, condotta al momento attraverso il controllo della curva dei rendimenti”.

Allo stesso tempo, ha continuato Ueda, “se la crescita dei salari e l’inflazione dovessero accelerare il passo più velocemente delle attese e avallare l’adozione di misure restrittive di politica monetaria, la BoJ sarebbe pronta a rispondere alzando i tassi di interesse”. Tassi che in Giappone rimangono inchiodati al -0,1%.

Nel resto dell’Asia dominano le vendite: la borsa di Hong Kong perde l’1,75% circa, Shanghai -0,54%, Seoul -1,37%, Sidney -0,11%, in attesa della pubblicazione delle trimestrali delle Big Tech Usa, che induce gli investitori alla massima cautela.