Borsa Tokyo poco mossa, effetto nucleare Kim Jong Un sulla borsa di Seoul

Borse asiatiche positive, a parte la borsa di Tokyo praticamente piatta, dopo i buy che sono scattati ieri a Wall Street sui titoli delle banche americane.

Il sentiment sul settore bancario ha segnato un deciso miglioramento, complice l’accordo con cui First Citizens acquisterà dall’FDIC asset di SVB (Silicon Valley Bank), per un valore di 72 miliardi di dollari circa, a uno sconto di $16,5 miliardi.

Allo stesso tempo, 90 miliardi di dollari circa di strumenti finanziari e di altri asset di Silicon Valley Bank rimarranno “in amministrazione controllata per disposizione della FDIC”, stando a quanto comunicato dalla stessa agenzia federale americana di garanzia sui depositi che, lo scorso 10 marzo, aveva preso il controllo della banca fallita.

La rimonta dei titoli delle banche regionali Usa – con il titolo First Republic che ha chiuso in rialzo di quasi il 12% – produce un effetto domino sui titoli delle banche asiatiche.

Alla borsa di Tokyo si mettono in evidenza i guadagni dei titoli delle banche giapponesi Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group e Sumitomo Mitsui Financial Group.

A Sidney scattano i buy sui titoli delle banche australiane Macquarie Group, Westpac, National Australia Bank e Commonwealth Bank of Australia. Salgono anche i titoli delle banche sudcoreane Shinhan Financial Group, KB Financial Group e Woori Financial Group.

Alla borsa di Seoul avanzano anche i titoli del settore difesa, dopo la notizia relativa al leader della Corea del Nord Kim Jong Un, che ha auspicato un aumento della produzione di armi nucleari.

Kim Jong Un avrebbe chiesto di “sviluppare in un’ottica di lungo periodo la produzione di materiale nucleare militare per rendere esecutivo in modo approfondito il piano di aumento esponenziale degli arsenali nucleari”.

Korea Aerospace balza alla borsa di Seoul fin oltre il 4%, mentre Hanhwa Aerospace è salita di oltre il 3%.

Nelle ultime ore è arrivata anche la notizia del lancio di un nuovo missile balistico nel Mar del Giappone.

Alle 7.30 circa ora italiana, l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo è piatto con una variazione di appena +0,07%; la borsa di Sidney avanza dello 0,93%, Seoul +0,73%, la borsa di Hong Kong guadagna lo 0,88%, Shanghai +0,38%.