Borsa Tokyo: nuovo rally per l’indice Nikkei 225. Deboli Hong Kong e Shanghai con delusione tassi People’s Bank of China

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo è salito anche oggi, portando avanti il rally dello scorso anno e di inizio 2024 con cui ha testato nuovi record dagli anni ’90.

Oggi il listino ha chiuso in rialzo dello 0,91%, a quota 35.901,79 punti.

Da segnalare che l’indice Nikkei 225 è così vicino a superare anche la soglia di 36.000 punti, dopo aver sfondato la scorsa settimana quota 34.000 e 35.000 in appena due sessioni.

Sotto pressione le borse cinesi, che superano comunque la delusione per il mancato taglio ai tassi della People’s Bank of China, atteso per la giornata di oggi.

La borsa di Hong Kong rimane in rosso, con un calo dello 0,30% circa, mentre la borsa di Shanghai sale dello 0,08%.

La banca centrale della Cina ha annunciato di fatto di aver lasciato invariati i tassi di interesse MLF a 1 anno al 2,5%.

La notizia ha sorpreso i mercati, che avevano scommesso su un taglio dei tassi al 2,4%.

Attesa questa settimana la pubblicazione del Pil della Cina, nella giornata di dopodomani, mercoledì 17 gennaio, e dei dati relativi all’inflazione del Giappone, in calendario venerdì 19 gennaio.

Oggi l’azionario globale è orfano di Wall Street, che rimarrà chiusa in occasione del Martin Luther King Day.

Riguardo alle altre borse asiatiche, la borsa di Sidney ha chiuso piatta, con una variazione pari a -0,03%, mentre la borsa di Seoul cede lo 0,19%.