Borsa Tokyo ingessata, acquisti a Hong Kong e altre borse Asia. Buy su banche e Big Tech

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione praticamente ingessato, con una variazione pari a +0,03%, a quota 27,229.48.

Bene gli altri indici azionari asiatici, sulla scia dei forti buy tornati sui titoli bancari americani dopo gli smobilizzi innescati nelle sessioni precedenti dalla notizia del crac di Svb (Silicon Valley Bank).

A Hong Kong buy sulle Big Tech cinesi Baidu, Alibaba Health Information Technology e Netease. Alla borsa di Tokyo forti acquisti sulle banche Mitsubishi UFJ Financial Group e Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

La borsa di Shanghai avanza dello 0,70%, la borsa di Seoul sale dellì1,41%, Sidney +0,86%, Hong Kong +1,36%.