Borsa Tokyo: indice Nikkei 225 +1,24% con buy a Wall Street. Borsa Hong Kong giù

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione odierna in rialzo dell’1,24%, a quota 32,896.03.

La borsa di Tokyo ha così snobbato la pubblicazione dell’indice manifatturiero del Giappone Tankan stilato da Reuters – che anticipa la pubblicazione dell’indice trimestrale Tankan compilato dalla Bank of Japan e che misura la fiducia delle imprese manifatturiere giapponesi –, sceso nel mese di luglio dai +8 di giugno a +3 punti.

Si tratta della prima flessione dell’indice in sei mesi.

Giù anche l’indice non manifatturiero Reuters Tankan – che misura la fiducia delle aziende giapponesi non manifatturiere – che ha segnato un calo a luglio a +23 punti, rispetto ai +24 di giugno, scendendo per il secondo mese consecutivo.

Il trend positivo della borsa di Tokyo e di altri indici dell’azionario asiatico riflettono i buy che hanno interessato ieri Wall Street.

Nella sessione della vigilia, il Dow Jones ha riportato la settima sessione consecutiva di buy, confermando la fase rialzista più forte dal marzo del 2021.

L’indice è salito di 366, 58 punti, +1,06%.

Lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,71%, mentre il Nasdaq Composite ha archiviato la sessione con un progresso pari a +0,76%.

Tutti i tre principali indici azionari Usa hanno testato i valori di chiusura più alti dall’aprile del 2022.

Le borse cinesi continuano a scontare invece i timori sul trend del Pil della Cina: diverse le banche d’affari che stanno rivedendo al ribasso le prospettive dell’economia del paese.

Ieri, Morgan Stanley ha per esempio annunciato di prevedere per la Cina una crescita del Pil pari al +5% su base annua, rispetto al ritmo di espansione pari al +5,7% stimato in precedenza.

Per il 2024 l’outlook è stato sforbiciato dal 4,9% previsto in precedenza al +4,5%.

La borsa di Hong Kong arretra dello 0,37%, mentre la borsa di Shanghai è piatta con una variazione pari a -0,05%.

La borsa di Sidney segna un rialzo dello 0,48%, mentre il Kospi della borsa di Seoul avanza dello 0,10%.