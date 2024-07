Borsa Tokyo e borsa Taiwan volano ai nuovi record della storia. Nikkei 225 flirta con quota 41.000

Torna la febbre sulla borsa di Tokyo, ma non scherza neanche la borsa di Taiwan.

Nella giornata di oggi, l’indice Topix della borsa di Tokyo è salito al nuovo record, sorpassando il precedente record di 2.886,50 punti, testato nel dicembre del 1989, mentre l’indice Nikkei 225 ha superato il massimo storico di 40.888,43 punti, toccato nel marzo di questo anno.

Record anche per la borsa di Taiwan, per la precisione per il Taiwan Weighted Index, che ha testato anch’esso oggi un nuovo record, superando il precedente di 23.406,1 toccato il 20 giugno, grazie alla spinta arrivata dai titoli Hon Hai Precision Industry — conosciuta come Foxconn — e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, saliti rispettivamente di oltre il 5% e del 2,6% circa.

Poco prima delle 8 ora italiana, l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo sale dello 0,81% a quota 40.910,12 punti, mentre la borsa di Taiwan avanza dell’1,47%, a 23.512,15 punti.